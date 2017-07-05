«Вегас» подписал двухлетний контракт с Линдбергом на $ 3,4 млн

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи объявил о подписании двухлетнего соглашения со шведским форвардом Оскаром Линдбергом, который в среднем будет получать в год $ 1,4 млн, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Линдберг выступал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и принял участие в 65 матчах НХЛ, в которых забросил 8 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав 20 очков при показателе полезности «+2». В позапрошлом сезоне Оскар набрал 28 очков по системе «гол+пас» (13+15) в 68 встречах.