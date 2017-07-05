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Костин: я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ

5 июля 2017, среда. 03:33. Хоккей

Нападающий Клим Костин, выбранный на драфте-2017 «Сент-Луис Блюз», рассказал о своих впечатлениях от работы в лагере новичков, а также заявил о готовности к выступлениям в НХЛ. Напомним, ранее Костин стал неограниченно свободными агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги.

«Было очень тяжело, но я много работал, чтобы вернуть форму. Я тренируюсь и готовлю себя к играм. Сейчас я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ», — приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.

18-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта.

Агент Костина: в среду начнём переговоры с «Сент-Луисом» о контракте новичка
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Сент-Луис Блюз Клим Костин
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