Костин: я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ

Нападающий Клим Костин, выбранный на драфте-2017 «Сент-Луис Блюз», рассказал о своих впечатлениях от работы в лагере новичков, а также заявил о готовности к выступлениям в НХЛ. Напомним, ранее Костин стал неограниченно свободными агентом в результате решения Континентальной хоккейной лиги.

«Было очень тяжело, но я много работал, чтобы вернуть форму. Я тренируюсь и готовлю себя к играм. Сейчас я на сто процентов здоров и готов играть в НХЛ», — приводит слова Костина официальный сайт НХЛ.

18-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта.