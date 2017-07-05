«Салават Юлаев» подтвердил переход вратаря Скривенса

Уфимский «Салават Юлаев» объявил о подписании контракта с вратарём Беном Скривенсом. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между голкипером и командой рассчитано на один год. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе канадского вратаря.
Голкипер Бен Скривенс перейдёт в «Салават Юлаев»
В сезоне-2016/17 вратарь провёл 55 матчей регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо», пропустил 2,28 шайбы в среднем за матч и отразил 91,8% бросков. В 5 матчах плей-офф Скривенс попустил 3,55 шайбы в среднем за матч и отразил 89,6% бросков.
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