Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, получившим контракт на $ 100 млн

На специальной пресс-конференции «Эдмонтон Ойлерз» объявил о продлении контракта с нападающим Коннором Макдэвидом сроком на восемь лет и зарплатой в $ 12,5 млн за сезон. Таким образом, за восемь сезонов 20-летний хоккеист заработает $ 100 млн. Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, получившим контракт в $ 100 млн. Самый крупный контракт заключил «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, соглашение рассчитано на 13 лет, за это время российский нападающий заработает $ 124 млн.

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