Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, получившим контракт на $ 100 млн

На специальной пресс-конференции «Эдмонтон Ойлерз» объявил о продлении контракта с нападающим Коннором Макдэвидом сроком на восемь лет и зарплатой в $ 12,5 млн за сезон. Таким образом, за восемь сезонов 20-летний хоккеист заработает $ 100 млн. Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, получившим контракт в $ 100 млн. Самый крупный контракт заключил «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, соглашение рассчитано на 13 лет, за это время российский нападающий заработает $ 124 млн.
Если сообщение не отображается, его можно посмотреть в «Твиттере».
11 самых крупных контрактов россиян в НХЛ. От Фёдорова до Кузнецова
Овечкин подписал самый крупный контракт в истории, Ковальчук получил бы ровно 100 миллионов от «Дэвилз».