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Определились участники Кубка мира по хоккею среди молодёжных клубных команд

6 июля 2017, четверг. 12:00. Хоккей

Стали известны участники седьмого Кубка мира среди молодёжных клубных команд, который пройдёт с 19 по 27 августа в двух городах Свердловской области – Екатеринбурге и Верхней Пышме, информирует официальный сайт МХЛ. В этом году в турнире примут участие восемь команд из семи стран: Казахстана, Латвии, России, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

По традиции в турнире принимают участие клубные команды молодёжных чемпионатов хоккейных стран мира. Россию представят обладатель Кубка Харламова – московская «Красная Армия», а также екатеринбургский клуб «Авто», на арене которого будет соревноваться группа А. Помимо двух российских клубов Молодёжную хоккейную лигу будут представлять прошлогодний бронзовый призёр Кубка мира – казахстанский клуб «Снежные Барсы», а также ХК «Рига» из Латвии.

Зарубежные хоккейные школы представляют ещё четыре команды из разных стран. Финский «Йокерит» играет в молодёжной финской СМ-Лиге и во второй раз примет участие в Кубке мира. В прошлом году команда заняла на турнире четвёртое место. Чешский «Тршинец» — финалист молодёжной чешской лиги минувшего сезона и дебютант Кубка мира. Также впервые в турнире примет участие шведская команда «МОДО», действующий обладатель главного трофея шведской молодёжной суперэлитной серии. «Давос» — четырёхкратный чемпион швейцарской молодёжной элитной лиги. В минувшем сезоне команда остановилась на стадии четвертьфинала.

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Источник: Официальный сайт МХЛ Сообщить об ошибке
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