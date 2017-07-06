Генменеджер «Чикаго»: не только Тэйвз и Кейн хотели возвращения Саада

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн прокомментировал возвращение в команду Брэндона Саада, который был выменян у «Коламбус Блю Джекетс» на россиянина Артемия Панарина.



«Было тяжело позволить тогда Сааду уйти. Нам всегда казалось, что, возможно, мы когда-нибудь сможем его вернуть. Сегодня Брэндон возвращается. «Химия», которой он обладает внутри команды, его универсализм и уровень интенсивности игры имеют мало равных.



Просили ли лидеры о возвращении Саада? Не помню, чтобы у нас были конкретные разговоры на эту тему, но в команде не только Тэйвз и Кейн хотели возвращения Брэндона. Без сомнений, он успел сыграл огромную роль. Он пришёл в команду почти неизвестным после того, как несколько опустился на драфте. Однако затем быстро вырос в одного из лидеров, стал автором ключевых голов в плей-офф. Брэндон может играть несколько ролей для нас и действовать в спецбригадах», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.