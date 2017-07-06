Игроки «Северстали» провели «боевую» тренировку в клубе «Ортодокс»

Очередную тренировку игроки «Северстали» провели не в традиционных условиях, а на базе спортивно-патриотического клуба «Ортодокс». Помимо достаточно стандартного набора упражнений от тренера по физической подготовке хоккеистам удалось позаниматься и под руководством инструкторов спортивного клуба. Конечно, далеко не всё из показанного можно использовать на льду, но игроки отметили, что, если придётся вступить в бой на площадке, такие тренировки могут дать преимущество над соперником.

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