Генменеджер «Авангарда»: Стась — не шестой легионер, у него гражданство РФ

Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал переход Андрея Стася.

«Стась не является для «Авангарда» шестым легионером. Мы получили подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьёзнейшая конкуренция, а это всегда идёт только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут «Авангарду». Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лёд вместе с командой», — цитирует функционера официальный сайт клуба.