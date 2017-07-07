«Авангард» провёл необычную тренировку

Хоккеисты «Авангарда» провели необычную тренировку. Об этом омский клуб информирует в своём «твиттере». В занятии принял участие тренер по лёгкой атлетике Андрей Росстальной.

«Хоккеисты не стоят на месте. Их нужно удивлять. Игрокам интересно, и это хорошая тенденция для меня как для тренера. У нас круговая тренировка с различными упражнениями на координацию. Всё, чтобы ребята возненавидели меня, но это хорошо», — цитирует тренера клубное телевидение.

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Также видео доступно на официальном канале омской команды в YouTube.