Гулявцев: мы хотим создать семью под названием «хоккейная команда «Северсталь»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев рассказал о впечатлениях от новых игроков команды, а также об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Все ребята и мои помощники, которые здесь сейчас присутствуют, не случайные люди. Я надеюсь, что каждый покажет в этом сезоне свой лучший хоккей. Многим есть что доказывать. Впечатление от новобранцев? Идёт хорошая работа. Тренерский штаб видит самое главное — огромное желание ребят и вновь прибывших, и тех, кто был в составе. По техническим моментам ещё многое не получается, но в этом нет ничего страшного.



Борьба за болельщиков? Прежде всего это зависит от игры команды, от результата. Думаю, что, когда будут результаты, болельщики подтянутся. По ходу выигрышных серий в прошлом году болельщики были. Я всегда говорил ребятам, что мы можем даже проиграть матч, но зритель будет нам аплодировать стоя. Мы очень хотим в этом сезоне показать хорошую игру, и тогда, я уверен, будет результат. Мы всё делаем для того, чтобы игра команды стала лучше. Мы хотим создать здесь семью под названием «хоккейная команда «Северсталь». Чтобы мы все работали на благо нашей команды», — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Северстали».