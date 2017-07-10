«Куньлунь» объявил о переходе нападающего Людучина

Форвард Роман Людучин официально стал игроком «Куньлунь Ред Стар». Об этом информирует официальный сайт китайского клуба Континентальной хоккейной лиги.



«Перед самым отъездом из Москвы к нам присоединился Роман Людучин – а где же ещё должен был оказаться этот форвард, имеющий, как известно, китайские корни?» – говорится на официальном сайте клуба КХЛ из Китая.



Сезон-2016/17 29-летний хоккеист провёл в «Югре». В 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ он забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач. Показатель полезности составил «+2».

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