«Магнитка» расторгла контракт с нападающим Казионовым

Магнитогорский «Металлург» объявил о расторжении соглашения с нападающим Дмитрием Казионовым, о чём сообщает официальный сайт клуба.



Одностороннее соглашение с форвардом было рассчитано до конца апреля 2018 года.



В прошлом сезоне Казионов в составе «Металлурга» принял участие в 70 матчах КХЛ (в том числе в 13 матчах плей-офф), забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач, набрав 19 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 116 штрафных минут.



Всего у Дмитрия на счету 384 матча в КХЛ, в которых он набрал 102 очка по системе гол+пас (58+44).