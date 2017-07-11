Лучший бомбардир «Спартака» Радил присоединился к команде на сборе

Хоккеисты московского «Спартака» продолжают работу на предсезонном сборе в Чехии. К команде присоединился нападающий Лукаш Радил. Об этом информирует официальный «твиттер» московского клуба Континентальной хоккейной лиги. Размещены фото.

По итогам сезона-2016/17 чешский форвард, дебютировавший в Континентальной хоккейной лиге, стал лучшим бомбардиром красно-белых, набрав 32 (13+19) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

Также фото доступны в официальном «твиттере» московской команды Континентальной хоккейной лиги.