Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Перерыв на Олимпиаду в сезоне-2017/18 будет самым большим в истории КХЛ

12 июля 2017, среда. 14:07. Хоккей

Перерыв на Олимпиаду-2018 станет самым большим в истории КХЛ, сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

«Если суммировать, перерыв на подготовку к Олимпиаде будет 33 дня — это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла, в 2010 году – 23 дня, в 2014-м – 27 дней. Окончание игр плей-офф произойдёт за неделю до начала чемпионата мира, последняя седьмая игра может состояться 26 апреля.

Регулярный чемпионат заканчивается после Олимпиады, мы сочли, что завершать «регулярку» в январе неправильно с точки зрения целостности соревнования, в таком случае 11 команд завершили бы сезон в январе. Лига решила, что продление до 1 марта поможет поддержать интерес до конца. Оставшиеся два матча позволят командам в игровом режиме подойти к плей-офф», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Видеотрансляция презентации календаря КХЛ на сезон-2017/18
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
КХЛ
Новости. Хоккей
12 июля 2017, среда
15:52 Величкин: календарь лучше сделать было невозможно
15:49 Вайсфельд: возмущаться календарём — по меньшей мере непрофессионально
15:48 Фастовский: утверждённый календарь гораздо лучше первоначального варианта
15:44 Голкипер Арсений Ахметов продолжит карьеру в системе ХК «Сочи»
15:37 Силовой фартлек — очередная тренировка «Авангарда»
15:29 Денисов: в КХЛ вариантов было немного, можно было выбрать Европу
15:19 Тед Нолан возглавил сборную Польши
14:58 КХЛ будет работать над одновременным стартом плей-офф на Западе и Востоке
14:58 КХЛ готова к наложению финала Кубка Гагарина с ЮЧМ
14:39 КХЛ решит вопрос по проведению ретроматча «Спартака»
14:38 «Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск) могут провести матч на открытом воздухе
14:32 КХЛ не получала откликов от РФПЛ по рабочей группе относительно ТВ-трансляций
14:32 Стал известен календарь КХЛ на сезон-2017/18
14:19 В сезоне-2017/18 в КХЛ будет больше игровых дней, чем в другие сезоны с ОИ
14:10 КХЛ планирует назвать число участников сезона-2018/19 в марте
14:07 Перерыв на Олимпиаду в сезоне-2017/18 будет самым большим в истории КХЛ
14:04 Видеотрансляция презентации календаря КХЛ на сезон-2017/18
13:46 Майоров: думаю, методика Вестерлунда мне подходит, наша задача простая
13:15 Шохина: подготовка к ОИ уже началась
13:07 25 хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» присвоен статус НСА
12:36 Николаева: новый сезон будет очень серьёзным и интересным
12:32 Женская сборная России завершила сбор в Новогорске
12:17 Павел Костичкин вошёл в тренерский штаб «Авангарда»
12:15 Никулин: у московского «Динамо» есть шансы на победу в чемпионате
11:58 «Баффало» не предложит Райнхарту новый контракт этим летом, в приоритете Айкел
11:30 Бенн: общение с Радуловым было очень важно перед тем, как он подписал контракт
11:10 Куляш: Вестерлунд – один из лучших друзей Сумманена, тренеры немного похожи
11:04 Клуб ECHL заинтересован в приглашении Ягра и готов скорректировать график
10:52 Кареев: я конкуренции со Скривенсом не боюсь
10:28 Новички ЦСКА определились с номерами
10:10 Илья Шипов подписал двухлетний контракт с «Сибирью»
10:02 Рустем Нефёдов вошёл в тренерский штаб «Кузни»
10:01 «Слован» и «Адмирал» ещё имеют долги по зарплате за прошлый сезон
10:00 Быков: тренер сборной не тренирует хоккеиста, а даёт поддержку и подпитку
09:45 «Вашингтон» подписал форварда Уэйна Симпсона
09:32 Датский форвард Йенсен с опытом игры в НХЛ перешёл в «Йокерит»
09:15 Степанов: считаю, что минское «Динамо» преобразится
09:00 Ганзл: мои козыри — вбрасывания, комбинационные действия, понимание игры
00:24 «Филадельфия» подписала двухлетний контракт с Лаутоном
00:09 Салливан: для замены Токкета не вижу лучшей кандидатуры, чем Рекки
11 июля 2017, вторник
23:16 Стали известны подробности контракта «Тампа-Бэй» с Тайлером Джонсоном
22:44 «Даллас» переподписал контракт с форвардом Джемелом Смитом
21:51 Токкет: я всегда считал «Аризону» своим домом
21:41 К. Браун: вопросы о контракте я оставил моему агенту и менеджеру
20:57 Рекки сменил Токкета на посту ассистента главного тренера «Питтсбурга»
Все новости RSS
Партнерский контент
Как вы оцените переход Александра Радулова в «Даллас» за $ 31,25 млн?
Архив →
© championat.com, 2000–2017