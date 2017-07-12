Перерыв на Олимпиаду в сезоне-2017/18 будет самым большим в истории КХЛ

Перерыв на Олимпиаду-2018 станет самым большим в истории КХЛ, сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

«Если суммировать, перерыв на подготовку к Олимпиаде будет 33 дня — это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла, в 2010 году – 23 дня, в 2014-м – 27 дней. Окончание игр плей-офф произойдёт за неделю до начала чемпионата мира, последняя седьмая игра может состояться 26 апреля.

Регулярный чемпионат заканчивается после Олимпиады, мы сочли, что завершать «регулярку» в январе неправильно с точки зрения целостности соревнования, в таком случае 11 команд завершили бы сезон в январе. Лига решила, что продление до 1 марта поможет поддержать интерес до конца. Оставшиеся два матча позволят командам в игровом режиме подойти к плей-офф», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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