Стал известен календарь КХЛ на сезон-2017/18

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2017/18. Он станет 10-м, юбилейным.



Ранее лига разослала проект календаря по клубам. Каждая команда проведёт по 56 матчей в регулярном чемпионате. Предусмотрены паузы на матчи сборной, в том числе длительный перерыв на Олимпийские игры.

Календарь на сезон-2017/18 доступен на официальном сайте КХЛ.

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