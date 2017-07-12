Стал известен календарь КХЛ на сезон-2017/18

Континентальная хоккейная лига обнародовала календарь на сезон-2017/18. Он станет 10-м, юбилейным.
Ранее лига разослала проект календаря по клубам. Каждая команда проведёт по 56 матчей в регулярном чемпионате. Предусмотрены паузы на матчи сборной, в том числе длительный перерыв на Олимпийские игры.
Календарь на сезон-2017/18 доступен на официальном сайте КХЛ.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»
5 причин, почему вам не понравится новый календарь КХЛ
Месячная пауза на Олимпиаду, уменьшение количества игр, спаренные матчи в плей-офф. Почему календарь нового сезона КХЛ обречён на провал?