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Алексей Цветков будет защищать цвета ХК «Сочи»

12 июля 2017, среда. 18:16. Хоккей

Хоккейный клуб «Сочи» подписал однолетний контракт с нападающим Алексеем Цветковым, информирует официальный сайт клуба с Черноморского побережья.

Свою карьеру форвард начинал во второй команде череповецкой «Северстали», а в сезоне-1999/00 дебютировал в основной команде «сталеваров» в Суперлиге. После этого Алексей перебрался в санкт-петербургский СКА, откуда спустя четыре года транзитом через «Салават Юлаев» попал в ХК МВД.

В составе этой команды Цветков выступал в период с 2004 по 2010 год, поиграв и в Суперлиге, и в КХЛ. Затем были два сезона игры в Череповце за «Северсталь», а в 2012 году хоккеист подписал контракт с московским «Динамо», цвета которого защищал вплоть до завершения прошлого сезона.

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За 49 матчей регулярного чемпионата-2016/17 Алексей набрал 28 (7+21) очков при показателе полезности «плюс 10», к которым добавил 3 голевые передачи в 10 играх розыгрыша Кубка Гагарина.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сочи Алексей Цветков
Новости. Хоккей
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