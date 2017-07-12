Сергей Гончар стал ассистентом главного тренера «Питтсбурга»

Официальный сайт «Питтсбург Пингвинз» объявил о назначении Сергея Гончара ассистентом главного тренера команды Майка Салливана. Ранее 43-летний специалист трудился в системе клуба на должности тренера по развитию защитников.
Гончар стал третьим новичком тренерского штаба, объявленным за последние несколько дней. Ранее стало известно, что ещё одним помощником Салливана стал Марк Рекки, а тренер по голкиперам назначен Майк Бейли.
Гончар работает в клубе на протяжении двух сезонов, выиграв вместе с командой два Кубка Стэнли.
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