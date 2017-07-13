«Куньлунь» подписал контракты с защитником Дялогой и форвардом Фрэттином

«Куньлунь Ред Стар» договорился о подписании контрактов с защитником Мареком Дялогой и форвардом Мэттом Фрэттином, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе китайского клуба. Контракты с обоими игроками рассчитаны на один сезон.



Последний сезон 28-летний Дялога провёл в «Ак Барсе» и «Словане». За клуб из Братиславы Дялога провёл 45 встреч, набрав 8 (5+3) очков при полезности "-3" и 36 штрафных минутах.



Фрэттин ранее выступал в системе «Калгари». В 54 матчах АХЛ хоккеист заработал 36 (18+18) результативных баллов.

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