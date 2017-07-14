Чистов: скину перчатки, если обстоятельства будут вынуждать

Новичок «Спартака» форвард Станислав Чистов рассказал о текущей работе в команде.

«Какая «предсезонка» по счёту? Давайте считать. Первая серьёзная была в 18 лет, сейчас мне 34. Получается, уже 16-я. Самая тяжёлая? Много их было. Но это же такая вещь, что она закончилась — ты и забыл. В памяти остаются хорошие сезоны, а «предсезонки»? Чего о них вспоминать? Хотя… В прошлом году у Кудашова в «Локомотиве» было тяжело. Очень много бегали, много тестов сдавали. Все занимались в общей группе.



Чем старше становлюсь, тем легче переношу нагрузки. Знаешь, что ждать от сборов, поэтому готовишься в отпуске. Ну и восстановлением правильно занимаешься. Запускать себя нельзя. Раньше, если честно, мог обходиться без фармакологии. Сейчас без витаминов никак. Всё-таки две тренировки в день — это большое испытание для организма. Тест Купера? Почему нет? Тренеры получают в начале «предсезонки» необходимую информацию об игроках, так что, раз он им нужен, нам надо бежать. Некомфортно было на спусках, когда давали о себе знать колени, спина. Всё-таки рельеф местности, по которой мы бежали, был очень сложным. Но вообще, бегать в комфортном темпе я люблю: 2 минуты или 2.15 круг — это совершенно нормально.



Клуб оказался заинтересован в моих услугах, я переговорил с агентом и потом подписал контракт. Ничего необычного. «Парк Легенд»? Современная арена, хорошие раздевалки, болельщиков много приходит. Что ещё хоккеисту нужно? Подраться? Если обстоятельства будут вынуждать, значит скину перчатки», — цитирует игрока официальный сайт клуба.