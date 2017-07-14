Минское «Динамо» заключило просмотровые контракты с Достанко и Астанковым

Минское «Динамо» объявило о подписании просмотровых соглашений с защитником Романом Достанко и нападающим Евгением Астанковым, сообщает официальный сайт клуба.



23-летний Достанко всю профессиональную карьеру выступал в составе солигорского «Шахтёра», с которым в 2015 году выиграл чемпионат Беларуси, а также выступал в сборной Беларуси U20. 20-летний Астанков защищал цвета нескольких команд, в том числе «Динамо-Шинника» и минской «Юности», в составе которых играл в МХЛ. Евгений также вызывался в сборные Беларуси U18 и U20.