Гусев: в СКА хочу доказать, что нужен сборной России на Олимпиаде и ЧМ

Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с питерской командой.



«Хотел бы поблагодарить клуб за предложение нового контракта. Мне нравится играть в Петербурге – у нас прекрасная команда, замечательные болельщики, красивый город. В прошлом сезоне мы стали чемпионами России, выиграли Кубок Гагарина. В этом году задача защитить эти титулы, и я счастлив, что смогу помочь команде добиваться этих целей.



Меня всё устраивает в СКА, считаю, что здесь я развиваюсь как игрок. Предстоящий сезон будет очень важным как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Впереди Олимпиада, чемпионат мира. Хочу доказать, что нужен национальной команде, а потом достойно выступить на этих турнирах. Новые партнёры по звену? Это предстоит решать тренерскому штабу. А моя задача – правильно реагировать на их доверие и приносить пользу команде с любыми партнёрами, в каждой игре», — приводит слова Гусева официальный сайт клуба.

Галиев выбрал «Ак Барс», а Гусев продлил контракт со СКА «Барыс» крупно проиграл в стартовом матче предсезонки, Станислав Галиев выбрал «Ак Барс», Мозякин оправился от травмы — в итогах дня.