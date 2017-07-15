Кинэн: Буре было легко тренировать, он знал, что нужны огромные усилия и жертвы

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился воспоминаниями о работе с легендарным российским нападающим Павлом Буре в «Ванкувер Кэнакс».



«Придя в „Ванкувер“, я обнаружил, что Буре очень легко тренировать. Его отец был для него в детстве крайне требовательным тренером. И это ему очень многое дало. Буре быстро понял, что только огромными усилиями и жертвами ты можешь стать, а затем оставаться суперзвездой лучшей лиги мира», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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