Мухометов: длинные серии — подспорье для «Адмирала», спасибо КХЛ за календарь

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов прокомментировал календарь КХЛ на сезон-2017/18.



«Хочу поблагодарить руководство лиги и составителей календаря за то, что учли наши пожелания. Я не понаслышке знаю, как им было непросто, потому что часто бывал в офисе КХЛ. Олег Петров, Сергей Козлов и другие проделали большую работу. Для «Адмирала» и вообще всех дальневосточных команд большое подспорье, что в предстоящем сезоне предусмотрены продолжительные серии, а между ними достаточно дней отдыха. Для нас с экономической точки зрения это очень важный момент. По сравнению с прошлым сезоном «Адмирал» ждёт существенная экономия. Немаловажно и то, что игрокам будет проще адаптироваться и восстанавливаться. Как дома, так и на выезде. Рассчитываем, что хоккеисты «Адмирала» в связи с этим будут демонстрировать более зрелищный хоккей.



В сентябре во Владивостоке пройдёт международный экономический форум. Лига заранее разослала клубам проекты календаря, позволив вписать «белые» даты. Мы включили форум, потому что в эти сроки все службы города будут направлены на его проведение. Это касается как безопасности, так и размещения гостей. Мы посчитали, что это наложение может доставить проблемы нам и гостевым командам. Хочу выразить благодарность лиге, что пошли нам навстречу», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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