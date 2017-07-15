Сергачёв: обижаться на кого-то из-за обмена в «Тампа-Бэй» бесполезно

Российский защитник Михаил Сергачёв отметил, что у него нет причин огорчаться из-за обмена в «Тампа-Бэй Лайтнинг» из «Монреаль Канадиенс».



«Расстраиваться или обижаться на кого-то бесполезно. В течение карьеры тебя могут обменять 15 раз. Меня обменяли потому, что «Монреалю» был нужен хороший форвард, и обменять меня было единственным способом его заполучить. «Канадиенс» был нужен франкоговорящий нападающий, который будет забивать и которого будут любить болельщики. Да и сам Друэн хотел у них играть», — приводит слова Сергачёва Sportsnet.