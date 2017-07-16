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Шеро: хотя это всего лишь сборы, Хишир полностью оправдал мои надежды

16 июля 2017, воскресенье. 19:03. Хоккей

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал подписание контракта новичка с форвардом Нико Хиширом, выбранным под первым номером драфта-2017.

«Хишир полностью оправдал мои надежды. Конечно, это всего лишь сборы, но за ним очень интересно наблюдать. Он вежливый, воспитанный парень, хорошо держится, отлично общается с молодыми ребятами и ветеранами. Он многому научился на этой неделе. Приятно было узнать его поближе», — приводит слова Шеро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт новичка с Хиширом
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Теги
Нью-Джерси Дэвилз Нико Хишир
Новости. Хоккей
16 июля 2017, воскресенье
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