Шеро: хотя это всего лишь сборы, Хишир полностью оправдал мои надежды

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал подписание контракта новичка с форвардом Нико Хиширом, выбранным под первым номером драфта-2017.



«Хишир полностью оправдал мои надежды. Конечно, это всего лишь сборы, но за ним очень интересно наблюдать. Он вежливый, воспитанный парень, хорошо держится, отлично общается с молодыми ребятами и ветеранами. Он многому научился на этой неделе. Приятно было узнать его поближе», — приводит слова Шеро официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт новичка с Хиширом