«Нью-Джерси» подписал трёхлетний контракт новичка с Хиширом

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с швейцарским нападающим Нико Хиширом, который был выбран первым номером драфта новичков НХЛ. По соглашению Хишер в среднем будет зарабатывать по $ 925 тыс. в год, сообщает официальный сайт клуба.



18-летний хоккеист, выступавший в прошлом сезоне за «Галифакс Мусхэдз», провёл 57 игр в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека, набрав 86 очков (38 голов + 48 передач). Скауты «Нью-Джерси» дали молодому игроку крайне положительные оценки.

Хишир близок к подписанию контракта новичка с «Нью-Джерси»