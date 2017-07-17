Кожевников: 33 дня олимпийского перерыва в КХЛ — это явный перебор

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал критику в адрес нового формата календаря КХЛ, который претерпел сокращение матчей с 60 до 56.



«Заметил, что в Интернете много вопросов вызвал формат календаря и прежде всего сокращение игр в регулярном турнире с прошлогодних 60 до нынешних 56. Честно скажу, здесь с критиками никак не могу согласиться. Учитывая все перерывы — на Олимпиаду в Корее и на четыре этапа Евротура — минимальное сокращение на четыре игры следует признать если не оптимальным, то щадящим. В своё время нам в СССР хватало четырёх десятков матчей, чтобы себя проявить. Теперь их будет 56. Шанс появится у каждого.



В чём согласен с критиками? С огромным уважением отношусь к сборной, в своё время для меня, как и для любого хоккеиста, выступление за национальную команду было самым главным в карьере. Да и вспоминают у нас в стране игроков не столько за внутренние чемпионства, сколько за мировые — таковы традиции. Тем не менее 33 дня олимпийского перерыва — это явный перебор! В СССР, если память не подводит, мы останавливались на две недели, может быть, иногда дней на восемнадцать. Вот это правильный, разумный перерыв. А тут больше месяца! Проблема… За 33 дня каждый игрок КХЛ может успеть набрать форму, её потерять — и ещё раз в этом же цикле. Полноценная, но никому не нужная на экваторе хоккейного года предсезонка. Плюс, по сути, в середине января завершится один сезон, а в конце февраля откроется совсем другой. Фактически переходим на систему «осень — весна» — как в футболе, где она вызывает массу вопросов. Прежде всего в плане потери интриги», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.