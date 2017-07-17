Капитан «Магнитки» Мозякин получил в подарок именную золотую клюшку

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин получил в подарок от Магнитогорского металлургического комбината, отпраздновавшего 85-летнюю годовщину со дня основания, именную золотую клюшку, сообщает официальный сайт клуба.



В прошлом сезоне Мозякин стал лучшим бомбардиром российского хоккея, а также первым перешагнул рубеж в 1000 очков за карьеру. Клюшка является точной копией настоящей игровой клюшки Сергея. На ней есть именная надпись, а вдоль черенка клюшки имеются отметки о первом, а далее о каждом сотом набранном очке Сергея (дата и команда-соперник), вплоть до тысячного.

Фото: Официальный сайт магнитогорского «Металлурга»