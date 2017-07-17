Игроки АНО «ОХК «Динамо» Хиетанен и Бухряков получили статус НСА

Ещё двум хоккеистам АНО «ОХК «Динамо» (Москва) присвоен статус «неограниченно свободный агент», сообщается на официальном сайте КХЛ.



По итогам заседания дисциплинарного комитета КХЛ и Совместной Дисциплинарной палаты ФХР и КХЛ в отношении хоккеистов Дмитрия Бухрякова и Юусо Хиетанена, имевших статус «действующий контракт», принято решение присвоить им статус «неограниченно свободный агент». Юусо Хиетанену – в связи в связи с неучастием АНО «ОХК «Динамо» (Москва) в чемпионате КХЛ сезона 2017/18 и невозможностью клуба обеспечить игрока работой в соответствии с его трудовой функцией, предусмотренной контрактом, Дмитрию Бухрякову — в связи с невыполнением АНО «ОХК «Динамо» (Москва) контрактных обязательств (наличие задолженностей по заработной плате).

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