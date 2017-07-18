Форвард минского «Динамо» Петтерссон может перебраться в «Цюрих»

Нападающий минского «Динамо» Фредерик Петтерссон может в ближайшее время перебраться в Швейцарию, где подпишет контракт с Цюрих Лайонс», сообщает шведский журналист Йохан Риландер.



Петтерссон выступает в составе минского «Динамо» с 2016 года. В прошлом сезоне он отыграл за белорусов в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав 18 очков (8+10), после чего отправился в нижегородское «Торпедо». Там Фредерик сыграл в 24 встречах «регулярки», в которых записал себе в актив 12 (5+7) баллов. Затем форвард вернулся в «Динамо» и принял участие в одной встрече плей-офф, в которой результативными действиями не отметился.