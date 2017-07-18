СКА расторг контракт со Стивом Мозесом

Хоккейный клуб СКА и нападающий Стив Мозес договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон, сообщается на официальном сайте клуба.

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.

Хоккеист провёл в СКА два сезона, сыграв в 58 встречах и набрав в них 32 (15+17) балла за результативность. По итогам минувшего чемпионата Мозес стал обладателем Кубка Гагарина и чемпионом России в составе петербуржской команды. Контракт нападающего был рассчитан до конца сезона-2017/18.

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