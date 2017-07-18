Лундквист: пожалуй, Кросби и Макдэвид — два лучших игрока в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист выразил мнение, что лучшими игроками в НХЛ сейчас являются Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.



«Кросби — самый неудобный игрок для вратаря? Это зависит от команды, в которой он играет. „Питтсбург“ — очень хорошая команда, которая действует на высоких скоростях и обладает большим мастерством, особенно в первых двух звеньях. Но даже их третье и четвёртое звено очень быстры, поэтому они добиваются успеха в последние сезоны. Многие команды начали играть в похожем с „Питтсбургом“ стиле — быстро, с большим объёмом катания.



Нет сомнений, что Сидни — один из лучших игроков. Я не так часто встречаюсь в матчах с Коннором Макдэвидом, но, пожалуй, они вместе с Сидни — два лучших хоккеиста НХЛ», — цитирует Лундквиста Hockey Sverige.

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