Ганзал: надеюсь, «Далласу» помогут мои умения и габариты

Форвард Мартин Ганзал, подписавший соглашение с «Даллас Старз» в качестве свободного агента, прокомментировал свой переход в новую команду, где он будет призван улучшить показатели при игре в меньшинстве.



«Надеюсь, я смогу помочь команде с игрой в меньшинстве. Думаю, команде помогут мои умения, а также габариты. Выигрыш вбрасывания – ключевой момент. Если ты выигрываешь вбрасывание, то заработал для команды лишние 30 секунд. Так что это часть моей работы. Раньше я хорошо справлялся на точке и надеюсь, продолжу в том же духе в «Далласе», — приводит слова Ганзала официальный сайт НХЛ.