Пашков: расторжение контракта с Мозесом говорит о переборе игроков в составе СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал расторжение контракта между СКА и нападающим Стивом Мозесом.



«Самое простое объяснение расторжения контракта СКА с Мозесом – это перебор игроков в команде. А касательно его выступления в клубе нужно спросить у людей, которые подписывали с ним договор и терпели его два года с такой игрой. Пока в России не прошла «болезнь легионеров», Мозес ещё может найти себе клуб в КХЛ. Всё зависит от его запросов и запросов его агента. Я думаю, СКА уверен, что состав, который выиграл Кубок Гагарина, способен повторить это достижение ещё раз. Команда в целом у них сохранена, есть лишь локальные изменения», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.



До СКА американский нападающий три сезона успешно провёл в «Йокерите», а в составе питерского клуба набрал суммарно 26 (13+13) очков в 45 матчах.

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