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Шарипзянов: в Америке в раздевалке шутки злые, могут и обидеть

19 июля 2017, среда. 13:15. Хоккей

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дамир Шарипзянов, который проведёт следующий сезон в «Нефтехимике» на правах аренды, рассказал о прозвищах в НХЛ, а также об отношении к русским игрокам.

«В Америке меня называли Шарпи. Созвучно с моей фамилией. Вообще это фломастер или маркер. В Нижнекамске я Шарик. Это ещё со школы пошло. В Америке, если у тебя фамилия какая-то замудрёная, то тебе сразу придумывают кличку, чтобы легче было разговаривать. И в игре ты же не будешь всю фамилию называть – крикнул пару букв, чтобы парень понял, что кричат ему. Да, бывают забавные прозвища. Был у нас парень Ти Джей Хенсик в прошлом сезоне – его все называли Пандой. Он просто был похож на панду: старенький и лысенький. Это прилипло к нему, и всё. Он в НХЛ поиграл, у него уже дети есть.

Какие шутки в раздевалке? Кто-то может сказать в твой адрес удачную шутку, или ты как-то стормозишь, и тебе припомнят это на ближайший месяц. Это всегда было и будет, тем более в России юмор такой – хороший. В Америке эта тема немного другая, там шутки злее, могут обидеть. Парни рассказывали мне истории ещё до моего отъезда, когда их травили в раздевалке. Мне с таким сталкиваться не приходилось.

К русским игрокам в Америке нормально относятся. Когда я только приехал, ещё не знал языка, ребята по команде меня поддерживали, учили. Тренеры особенно много подсказывали. Парень, с которым я жил, взял надо мной шефство. Тут же проблемы возникают самые бытовые. Первые недели я просто просил парней заказать мне что-нибудь в ресторане. Потом они стали заставлять меня говорить самому. Таким нехитрым образом я и научился – не будешь же ходить голодным», — приводит слова Шарипзянова «Спорт Бизнес Онлайн».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
Лос-Анджелес Кингз ХК Нефтехимик
Новости. Хоккей
19 июля 2017, среда
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