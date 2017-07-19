«Флорида» подписала контракт новичка с форвардом Оуэном Типпетом

Клуб НХЛ «Флорида Пантерз» подписал контракт новичка с нападающим Оуэном Типпетом, информирует NBC Sports. Соглашение рассчитано на трёхлетний срок.



Типпет был выбран «пантерами» под общим 10-м номером драфта-2017 Национальной хоккейной лиги.



В прошедшем сезоне нападающий выступал в хоккейной лиге Онтарио. В 60 матчах регулярного чемпионата игрок сумел забросить 44 шайбы, к которым добавил 10 забитых голов в 20 матчах этапа плей-офф. Генеральный менеджер «Флориды» сообщил, что Типпета могут привлечь к матчам НХЛ уже в следующем сезоне.

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