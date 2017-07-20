Орешкин: есть огромное желание работать и помогать «Динамо» Спб развиваться

Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал назначение на должность тренера-консультанта в «Динамо» (Санкт-Петербург).



«Петербург — шикарный город, один из лучших в Европе, поэтому приехал с прекрасным настроением и с огромным желанием работать и помогать „Динамо“ развиваться.



Конечно, соскучился по работе, сейчас главное — начать и вкатиться в сезон. „Динамо“ — это история, и оно будет на высоте. Мы все вместе будем стараться это сделать», — цитирует Орешкина пресс-служба клуба.

Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом клуба ВХЛ «Динамо» СПб