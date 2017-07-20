Курри: «Йокерит» хочет выиграть Кубок Гагарина, но не кричит об этом

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри выразил уверенность, что в новом сезоне его команда покажет лучший результат, чем в предыдущие годы. За три года выступления в КХЛ финская команда лишь раз проходила первый раунд плей-офф.

«Мы не удовлетворены результатами предыдущих сезонов. В наш четвёртый год в лиге мы точно выступим лучше. В прошлом у нас были взлеты и падения, в плей-офф вылетели после 0-4 от ЦСКА, но бились до последнего и трижды уступали в овертайме. Сейчас подписали несколько забивных форвардов и четырёх новых защитников.



Конечно, мы хотим выиграть трофей, хоть и не кричим об этом на каждом шагу. Мы входим в число претендентов, но предпочитаем держаться в тени. Впереди – тяжёлый сезон, особенно для лидеров чемпионата, и сейчас трудно предсказать победителя.



Абсолютно уверен, что Юкка Ялонен может привести „Йокерит“ к успеху. Отлично знаю возможности Юкки. Ялонен долгое время держит марку одного из лучших финских специалистов, где бы он ни работал», — цитирует Курри «Спорт-экспресс».