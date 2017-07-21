Сундстрём: для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд

Новичок «Авангарда» Юхан Сундстрём рассказал о неудачном опыте игры в Северной Америке, а также о причинах возвращения в Европу и возможности попасть в олимпийскую сборную Швеции.



«Я не жалею, что в 17 лет поехал за океан. Это дало мне неоценимый игровой опыт на маленьких площадках, кроме того, та поездка сделала меня более самостоятельным. Я провёл 11 матчей за «Айлендерс», и этого у меня не отнять. Почему не удалось закрепиться? Ответ простой – я был недостаточно хорош в то время. Ну и я посчитал, что моё развитие немного затормозилось, мне были необходимы новые перспективы и вызовы, так что подумал, что возвращение в Европу – правильный шаг. Мне кажется, это был правильный выбор, и это доказывает то, что я здесь.



Возвращение в НХЛ? Для меня НХЛ – это следующая глава, я не заглядываю вперёд. Ближайшие два года проведу в Омске, всеми силами и мыслями буду здесь и постараюсь помочь «Авангарду» выигрывать. Возможность попасть на ОИ-2018? Разумеется, представлять свою страну на Олимпиаде – большая честь. Отсутствие энхаэловцев освободит некоторые места в сборной, и я приложу все усилия, чтобы зацепиться за эту возможность. Но я не буду заглядывать вперёд, а просто постараюсь выкладываться каждый день, а там время покажет», — сказал Сундстрём в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Сундстрём: хочу помочь «Авангарду» снова стать топ-клубом Переход в «Авангард», успехи в Швеции, отношение к НХЛ и первое впечатление от новой команды – в интервью с Юханом Сундстрёмом.