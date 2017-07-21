Гаджиев: обязательства «Адмирала» по зарплате не распространяются на хоккеистов

Генеральный менеджер «Адмирала» Камил Гаджиев сообщил, что у клуба нет задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом.



«Да, у клуба есть определённые обязательства. К счастью, они не распространяются ни на хоккеистов, ни на персонал. Для нас, как для руководства, это самый главный вопрос, мы его закрыли. Что касается задолженностей, они возникали по ходу деятельности клуба, многие относятся к старинным временам. Постепенно выплаты идут, где-то происходит реструктуризация. Это нормальный финансовый процесс, думаю, он есть практически в любом клубе, который играет в КХЛ», — приводит слова Гаджиева пресс-служба «Адмирала».

«Слован» и «Адмирал» ещё имеют долги по зарплате за прошлый сезон