«Слован» и «Адмирал» ещё имеют долги по зарплате за прошлый сезон

Братиславский «Слован» и владивостокский «Адмирал» всё ещё имеют задолженности по оплате труда за прошлый сезон КХЛ, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

«По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18, задолженности по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба. В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от «Слована» и «Адмирала», — сообщили в лиге.