Бадюков: ничего страшного не случится, если Пережогин уйдёт из «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о ситуации в омском «Авангарде». Клуб расторг контракт с форвардом Максимом Пестушко и выставил на драфт отказов нападающего Михаила Юнькова.



«Юньков не отличался тем, что выделяется в начале сезона, он больше к концу года добавляет. Сначала он больше оборонительного стиля нападающий, а таких в «Авангарде» появилось много. Поэтому Андрей Скабелка наметил под свою концепцию других ребят. Что касается Никиты Никитина, у них сейчас три хороших пары защитников. Есть Меньшиков, Березин, который может прибавить в этом сезоне. Никитин немного другого стиля игрок. Не думаю, что взаимная неприязнь, а просто обычная ротация состава.



Максим Пестушко всегда был голеадором, при Канарейкине достаточно спокойно себя чувствовал, не то чтобы сверх что-то показывал. Ему нужен тот тренер и команда, где будут доверять его бомбардирским качествам. Думаю, что эти игроки без клуба не останутся. Просто не подошли под концепцию, это личное видение тренера.



В принципе, ничего страшного не случится, если Пережогин уйдёт из «Авангарда». Есть пример Александра Попова, который ушёл в ЦСКА и здорово себя чувствует. Почему бы Пережогину не сделать такой же поворот в карьере? Это нормальная ситуация, хочется играть в своем городе, но если хочешь брать максимум, то может стоить что-то и поменять», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

Июльская зачистка Скабелки. Следующий на очереди Пережогин? «Авангард» расстался с Михаилом Юньковым, Максимом Пестушко и Никитой Никитиным. Кто станет следующей жертвой зачистки Андрея Скабелки?

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