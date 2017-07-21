Гулявцев: на сборе все игроки «Северстали» терпели, пахали, и никто не ныл

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги первого тренировочного сбора в Ленинградской области, а также поделился планами на следующий сбор, который пройдёт в Финляндии.



«Этот сбор у нас был основной, нагрузочный. Он проходил без матчей с соперниками, но мы провели две двусторонние игры. Они нам дали определённую пищу для размышлений и мысли о том, над чем нам нужно далее работать. Все парни молодцы. В первую очередь потому, что мы давали здесь очень серьёзные нагрузки и все ребята терпели, пахали, и никто не ныл. Если сравнивать этот сбор с прошлогодним, то на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что они, судя по работе, «небо и земля». Сейчас у нас впереди очень важные товарищеские матчи, исходя из которых уже будет ясно, кто из игроков с нами войдёт в сезон.



Далее мы поедем в Финляндию. Там у нас будет четыре матча. Соперники серьёзные: «Трактор», СКА и команда «Пеликанс» из финской лиги. Дадим сыграть всем: будем смотреть, что ребята «впитали» от этого прошедшего сбора, как они действуют тактически. Как говорят, в таких играх результат на табло особо не важен. Но мы будем настраивать команду, чтоб уже даже с этих матчей мы уходили победителями и это всё откладывалось и переходило на чемпионат.



Игроки с просмотровыми контрактами? Я повторюсь, что всё будет ясно через игры. Делать выводы по тренировочному процессу пока рано. Работают и стараются все, и я не видел никого, кто бы занимался вполсилы», — приводит слова Гулявцева пресс-служба «Северстали».

Гулявцев: мы хотим создать семью под названием «хоккейная команда «Северсталь»