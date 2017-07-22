Воробьёв: «Динамо» будет искать легионеров на позицию нападающего

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв поделился планами селекционной работы.



«У нас есть ещё два места для иностранцев, так что мы работаем в этом направлении. Пока что у нас есть шесть звеньев, и с ними мы полетим на турнир в Минск. Новички вливаются хорошо. Сначала у нас были к ним претензии, но мы поправляем, говорим ребятам, что места в составе нужно завоёвывать. Те ребята, которые в прошлом сезоне выиграли Братину, перешли в КХЛ, а это немножко другой уровень. Они стараются и очень неплохо работают. Думаю, что у них всё получится. Будем искать легионеров на позицию нападающего. Есть ли понимание с Терещенко? Очень хотим, чтобы Алексей был в нашей команде. Это фигура нашего хоккея, ему есть что передать, тем более что у нас очень много молодёжи в нападении. Буду очень рад, если он останется с нами», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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