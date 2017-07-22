Анисин: проблем с режимом в «Кузне» не было, была проблема с наставником

Нападающий московского «Динамо» Михаил Анисин прокомментировал информацию о своих нарушениях режима в новокузнецком «Металлурге».



«Это неправильная информация. Проблем с режимом в Новокузнецке у меня не было, там была проблема с главным тренером. А с режимом… В Сочи, когда нас с Андреем Первышиным убирали из «Кузни» якобы за нарушение режима, вообще не было никакого нарушения. Просто пришли пораньше поработать перед раскаткой, кто-то что-то сказал, нам объявили, что мы больше не в команде, и мы собрали баулы и ушли. Игнатушкин сказал, что я повзрослел? Со стороны виднее. Будут ли в этом сезоне у меня приключения? Думаю, нет», — передаёт слова Анисина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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Игнатушкин: в этом сезоне с Анисиным проблем не будет, он повзрослел