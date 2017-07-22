Вратарь Андерс Нильссон переоделся в Спайдермена на день рождения сына

Вратарь «Ванкувер Кэнакс» Андерс Нильссон сделал сюрприз на день рождения маленькому сыну, которому исполнилось два года. Во время праздника он появился на крыше домика в костюме Спайдермена и спародировал известного супергероя.



«Что делать, когда твой сын любит Спайдермена? Переодеться в героя во время вечеринки по случаю дня рождения сынишки. Возможно, я не так грациозен, как настоящий Спайдермен, но, главное, я старался», — прокомментировал видео Нильссон.

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Вы также можете посмотреть видео в «инстаграме» игрока.