Кейн: было здорово играть с Панариным, мне будет его не хватать

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн заявил, что будет скучать по Артемию Панарину, с которым играл в одном звене последние два сезона. Летом Панарин был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» на форварда Брэндона Саада.



«Я бы соврал, если сказал, что не расстроился, узнав об обмене Панарина. Артемий — отличный парень, мы с ним отлично ладили вне ледовой площадки, а на льду у нас была „химия“. Было здорово играть с ним каждый вечер. Мне будет его не хватать, это точно», — цитирует Кейна Chicago SunTimes.

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