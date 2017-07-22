Сборная России U18 обыграла «Красную Армию» в товарищеском матче

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в рамках расширенного учебно-тренировочного сбора сыграла с «Красной Армией» и одержала победу со счётом 3:2.

Уже на четвёртой минуте сборная России открыла счёт — отличился Матвей Гуськов, в ассистентах — Павел Ротенберг и Дмитрий Завгородний. Во втором игровом отрезке Григорий Денисенко закрепил преимущество. Руслан Исхаков с передачи Никиты Солопанова в середине третьей двадцатиминутки довёл счёт до комфортного — 3:0. Однако в концовке матча московским «армейцам» удалось отыграть две шайбы и сократить разрыв до минимума. Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу подопечных Александра Зыбина.

«Красная Армия» — сборная России U18 — 2:3 (0:1, 0:2, 2:1)

0:1 — Гуськов (Ротенберг, Завгородний), 3:39.

0:2 — Денисенко, 24:46.

0:3 — Исхаков (Солопанов), 50:02.

1:3 — Маркус (Долгопятов, Корбит), 55:22.

2:3 — Мокрицын (Маркус, Филин), 59:49 (бол).

Вратари: Кожанов — Мифтахов

Штраф: 4-8