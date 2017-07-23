Липанов: я не в таком возрасте, чтобы требовать деньги с «Динамо»

Форвард системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и клуба OHL «Барри Кольтс» Алексей Липанов рассказал о расторжении контракта с московским «Динамо». В августе 2017 года Липанову исполнится 18 лет.



«Зла не держу, не в таком возрасте, чтобы деньги требовать. Сейчас главное игровая практика, наигрываться. Деньги зарабатываются в другом возрасте. На самом деле мне в какой-то степени повезло, что спокойно расторг контракт, без обязательств. Под конец сезона понял, что лучше уехать в Северную Америку, поближе к НХЛ. Обидно, что случилось разъединение клуба, хотелось бы, чтобы новая команда заиграла», — сказал Липанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



Полностью интервью с Липановым читайте на «Чемпионате» сегодня.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»