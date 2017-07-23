Липанов: со Свечниковым в «Барри» ещё за Мемориальный кубок поборемся!

Форвард системы «Тампа-Бэй Лайтнинг» и клуба OHL «Барри Кольтс» Алексей Липанов рассказал об ожиданиях от следующего сезона, в котором он будет выступать вместе с Андреем Свечниковым, считающимся фаворитом драфта НХЛ 2018 года.



«Хотелось бы играть с Андреем в одном звене. За Мемориальный кубок ещё поборемся, надеюсь! Было предложение жить с ним, у него там мама, но решил, что лучше отдельно, чтобы английский подучить, а то только на русском будем разговаривать», — рассказал Липанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

«Заходим в раздевалку, а там один Гашек». Алексей Липанов — о карьере Чемпион Москвы по бейсболу, болбой на Кубке РЖД, обладатель Братины, бронзовый призёр ЮЧМ по хоккею Алексей Липанов.

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